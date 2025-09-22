Trabzon'un Eski Belediye Başkanı Hasan Melek'in Cenazesi Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden Trabzon Belediye Başkanı Hasan Melek'in (99) cenazesi toprağa verildi.

Kentte 1980-1984 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Melek'in cenazesi, tören için Trabzon Büyükşehir Belediyesi binası önüne getirildi.

Törene, Melek'in ailesi ve yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Genç, Melek'in şehre saygısı ve sadakati olan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Şehre hizmetiyle tebarüz etmiş bir büyüğümüz olmakla birlikte kendisini eğitime de adamış bir büyüğümüzdü. Bu da çok kıymetlidir. Kurduğu ve yönettiği vakıflarla beraber çok güzel hizmetler yapıldı, çok güzel izler bıraktı." diye konuştu.

Buradaki törenin ardından İskenderpaşa Cami'ne getirilen Melek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.