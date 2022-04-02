Araklı'da çığ ve heyelan meydana geldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde iki noktada çığ ve heyelan meydana geldi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, karın hızla erimesi nedeniyle sabah saatlerinde Araklı-Bayburt il yolunda iki noktada çığ ve heyelan meydana geldiğini söyledi.

Çığ ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt yolunun trafiğe kapandığını ifade eden Çebi, Karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çebi, olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığını dile getirerek, yolun kısa sürede ulaşıma açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.