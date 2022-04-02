Araklı'da çığ ve heyelan meydana geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araklı'da çığ ve heyelan meydana geldi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzon'un Araklı ilçesinde iki noktada çığ ve heyelan meydana geldi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde iki noktada çığ ve heyelan meydana geldi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, karın hızla erimesi nedeniyle sabah saatlerinde Araklı-Bayburt il yolunda iki noktada çığ ve heyelan meydana geldiğini söyledi.

Çığ ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt yolunun trafiğe kapandığını ifade eden Çebi, Karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çebi, olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığını dile getirerek, yolun kısa sürede ulaşıma açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Araklı'da çığ ve heyelan meydana geldi

Araklı'da çığ ve heyelan meydana geldi

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title