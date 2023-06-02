Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışması yapılacak

Akçaabat Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışması yaparak trafikte yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışının daha rahat ve sağlıklı olacağı belirtiliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin daha da gelişmesi ve güzelleşmesi, Akçaabatlıların yüksek standartlarda refah içinde yaşaması için şehrin en işlek bulvarının yeniden düzenlenerek, trafikte yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda kaldırım düzenlemesi ve yol çalışması yapılarak bulvarın etap etap yeniden düzenleneceğini belirtti.

Ekim, Atatürk Bulvarı'nın, Hamam Çimeni Çarşısı'nın önüne kadar kaldırım, otopark alanları, otobüs ve taksi duraklarıyla yeniden düzenleneceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın ilk etabına, Kaymakamlık binasının önünden başlıyoruz. Daha sonra Belediyemizin önündeki yol ve kaldırım düzenlenecek. Yine Belediye binasının ön tarafında bulunan taksi durağı ve araçlar Atatürk Parkı'ndaki üst geçidin altına alınacak. Belediyemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde otopark alanı yapılacak. Atatürk Bulvarı düzenleme işi, tüm bunların ardından mevcuttaki Merkez İlköğretim Okulu önünden devam edecek. Çalışmaların son etabı ise Hamam Çimeni Çarşısı önünde yapılacak."

Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışının daha rahat ve sağlıklı olacağını aktaran Ekim, "Batı-doğu yönünde akan trafik, aynı istikamette akmak suretiyle mevcut ana kara yolu tarafına ötelenecek. Böylelikle kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Yolcu indirme-bindirme cepleri sayesinde de vatandaşlarımız rahat ve düzenli olarak dolmuşlara ve otobüslere ulaşabilecek. Çalışmanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.