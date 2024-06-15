Üye Girişi
Haberler

Trabzon'un 18 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehri temizlemek amacıyla geniş kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Üst ve alt geçitlerin yıkandığı, mezarlık, yol, kaldırım, sahil kıyıları ve plajların temizlendiği, meydan çevresinin düzenlendiği, otobüs duraklarının bakımının yapıldığı açıklamada, turizm mekanlarının da özenle temizlenerek bayram öncesi ziyaretçilere hazır hale getirildiği belirtildi.

Trabzon'un 18 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehri bayrama hazırlamak amacıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Üst ve alt geçitlerin yıkandığı, mezarlık, yol, kaldırım, sahil kıyıları ve plajların temizlendiği, meydan çevresinin düzenlendiği, otobüs duraklarının bakımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, turizm mekanlarının da özenle temizlenerek bayram öncesi ziyaretçilere hazır hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Trabzon Yaşam Güncel Haberler

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

 Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title