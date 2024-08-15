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Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

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TRABZON'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

TRABZON'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 563'üncü yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fatih parkına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

'NİCE YÜZYILLARA ULAŞMAMIZI YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, törende yaptığı konuşmada "Öncelikle Trabzon'umuzun fethinin 563'üncü yılını tebrik ediyorum. ve daha nice yüzyıllara ulaşmamızı yüce rabbimden niyaz ediyorum. Trabzon'umuz kadim bir şehir. Tarihi ve kültür şehri. Şehrimizi fetheden başta Fatih Sultan Mehmethan, aziz şehitlerimizi ve fethe katılan bütün gazilerimizi ve ceddimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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