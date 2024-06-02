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Trabzon Tonya'da Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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Trabzon'un Tonya ilçesinde pazar yeri ve gençlik merkezi inşaatının devam ettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki projelerine hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Projenin ilçeye modern ve çok yönlü bir yaşam alanı kazandıracağı belirtildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde pazar yeri ve gençlik merkezi inşaatının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, 18 ilçedeki projelerine hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Tonya ilçesinde inşaatı süren pazar yeri ve gençlik merkezinin, bölgenin çehresini değiştireceği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de projenin, ilçeye modern ve çok yönlü bir yaşam alanı kazandıracağını aktardı.

Genç, Tonya ilçesinin bu projeyi uzun süredir beklediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçede otopark sorununun çözülmesine fayda sağlamasının yanında sosyal açıdan da büyük önem arz ediyor. İçerisinde özellikle gençlerimize hitap eden alanlar bulunuyor. Düğün salonu olması ilçede bu anlamda yaşanan sorunun çözülmesine ve evlenecek çiftlerimize güzel bir seçenek sunacak. Kütüphanesiyle etkinlik odalarıyla gençlerimizin gözdesi olacak."

"Proje ilçe için çok önemli bir kazanım"

Projenin yapımına başlanmasına katkı sağlayanlara da teşekkür eden Genç, "Bizler devam eden projelerin tamamlanması ve bir an önce hizmete sunulmaları için gayret gösteriyoruz. Proje, ilçe için çok önemli bir kazanım. Hayata geçireceğimiz proje ve çalışmalarla Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şehri birlikte inşa edeceğiz." diye görüş bildirdi.

Genç, Trabzon'un yaşanılabilir 10 şehir arasında gösterildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zirveye çıkmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bizim şehrimizin insanı her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizden beklenenlerin farkındayız. İlçelerden gençlerin göç etmesinin önüne geçecek, istihdam alanları oluşturacak, vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarına katkı sunacak çalışmalar yapmayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda durmadan çalışacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Trabzon Tonya Yaşam Güncel Haberler

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