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Trabzon Teknoloji Festivali Haziranda Gerçekleştirilecek

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Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Aydın Birincioğlu, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) haziranda gerçekleştireceklerini açıkladı. Festivalin amacı kırsal nüfusun kentle bütünleşmesini sağlamak ve bilimsel etkinliklere katılımı teşvik etmektir.

Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Aydın Birincioğlu, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) haziranda gerçekleştireceklerini söyledi.

Birincioğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin planlanmasında birçok akademisyenin görev aldığını belirtti.

Yerelde herkese ulaşarak festivale katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Birincioğlu, "Festivalin amacını kırsal nüfusun kentle bütünleşmesini sağlamak, kırsal alanda yaşayan ve eğitim alan dezavantajlı kesime bilimsel etkinliklere katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamak, diğer illeri teşvik etmek, yaygınlaştırmak, özel gereksinimli bireylerin bilimsel etkinliklere ve topluma aktif katılımını etkileşimli uygulamalarla desteklemek ve yaygınlaştırmak olarak belirledik." dedi.

Birincioğlu, insansız hava, kara, deniz araçları ve serbest kategorilerinde haziranda gerçekleştirilecek festivalde dereceye girenlere toplam 2,5 milyon lira ödül verileceğini, başvuruların ise 29 Şubat'a kadar "https://ttfest.org" internet adresinden yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Aydın Festival Teknoloji Güncel Haberler

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