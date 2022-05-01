Trabzon taraftarları şampiyonluğu kutluyor

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Mersin ve Hatay'da kutluyor.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Meşale yakıp tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonlu taraftarlar, çalınan müzikle horon ve kolbastı oynadı.

Bazı vatandaşlarla araçlarıyla sahil bandında tur attı.