Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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