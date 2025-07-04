Trabzon, Rize ve Giresun'da vatandaşa aşure ikram edildi

Trabzon, Rize ve Giresun'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantta 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın aynı alandaki konserini de izledi.

Rize

Rize'de de Valilik, Belediye ve İl Müftülüğü tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Sahil Camisi önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Güneysu ilçesindeki İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Camisi önünde de program gerçekleştirildi.

Kaymakam Eyüp Gürdal ile İlçe Belediye Başkanı Rıfat Özer, katılımcılara aşure dağıttı.

Giresun

Giresun'daki aşure ikramı ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Gizem Kılıç ve Mehmet Ali Akten ile Belediye Başkanı Fuat Köse'nin eşi Nalan Köse, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.