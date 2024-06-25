Üye Girişi
Haberler

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Ücretsiz Yaz Okulu Programı Düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde 9-14 yaş arası çocuklar için 7 hafta sürecek ücretsiz yaz okulu programı düzenlenecek. Program kapsamında sergiler, bilim gezileri, kamplar, oryantiring, eğitsel oyunlar, STEM aktiviteleri, deneyler ve dijital öyküler yer alacak.

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde yaz okulu programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde 9-14 yaş arası çocuklar için 7 hafta sürecek ücretsiz yaz okulu programı organize edilecek.

Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında sergiler, bilim gezileri, kamplar, oryantiring, eğitsel oyunlar, STEM aktiviteleri, deneyler ve dijital öyküler yer alacak.

Yaz okulu kayıtları 30 Haziran'a kadar devem edecek, dersler ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, amaçlarının gençlerin bilimsel meraklarını ve yeteneklerini desteklemek olduğunu belirtti.

Genç, "Çocuklarımızı bilimle buluşturarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu etkinlik, çocuklara hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi bir arada sunarak yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Özdemir Bayraktar Trabzon Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title