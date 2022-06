Trabzon Otogar Esnafı:  "Akaryakıt Fiyatlarına Çözüm Bulunmalı, Aksi Halde Şehirlerarası Otobüs Firmaları İflasa Sürüklenecek"

Trabzon Otogarı esnafı, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya artan akaryakıt fiyatlarından yakınarak "Mazot fiyatları hepimizi mahvetti. Otobüs dolu gidiyor, ama mazot masrafını çıkarmıyor, zarar yazıyor. Bu da mecburen bilet fiyatlarına yansıyor. İnsanlara fiyat söylemeye korkuyoruz. Akaryakıt fiyatlarına çözüm bulunmalıdır. Aksi halde şehirlerarası otobüs firmaları iflasa sürüklenecek" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Otogarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaya'ya ziyaretinde, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman eşlik etti.

"İNSANLARA BİLET FİYATI SÖYLERKEN UTANIYORUZ"

Akaryakıt zamlarının otobüs işletmecilerini de yolculuk yapacak vatandaşları da perişan ettiğini ifade eden bir esnaf, "Vatandaş bilet almaya geliyor. 550 lira diyene kadar tövbeler olsun, 63 yaşındayım ayaklarımdan kafamın ucuna kadar vücudum uyuşuyor, buz gibi oluyor. Vatandaşın cebinde vallahi de billahi de ekmek almaya parası yok. Nedir ya, öldük ya. Allah aşkına kurtarın bizi" sözleriyle isyan etti.

Bir başka esnaf da "Bitik bir durumdayız. Bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. Rahmetli Ecevit dönemini yaşadık, Tansu Çiller dönemini yaşadık. Para yoktu ama böyle bir sıkıntımız da yoktu bizim. Bunun önüne niye geçemiyorlar? Şu an İstanbul'a 500-550 liraya bilet kesiyoruz, yarın kaç lira olacağı belli değil. Her gün haberlere çıkıp, her akşam 'CHP, Meral Akşener, Bay Kemal, yok onu yaptı, yok bunu yaptı, altılı masa, aday kim olacak', bırakın bunu, memleketin milletin hali ne olacak?" diye tepki gösterdi.

Bir diğer esnaf ise "Akaryakıt fiyatları herkesi mahvetti. İnsanlara bilet fiyatı söylerken korkuyoruz. Vatandaş da haklı. Haftada bir fiyat değiştiriyoruz. Ulaştırmanın verdiği fiyatın da altındayız biz şu an. Biz de çok üzülüyoruz genelde öğrenciler geliyor. Şu an araç dolu gidiyor, dolu geliyor ama yakıt parasını toparlayamıyor" dedi.

"OTOBÜS FİRMALARINA ÖTV'SİZ VE KDV İDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şu açıklamayı yaptı:

"Durdurulamayan akaryakıt fiyat artışları nedeniyle taşımacılık sektörü bitme noktasına geldi. Otobüs işletmecileri perişan, artan bilet fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız perişan. Önümüz Kurban Bayramı, insanlar memleketlerine gidecek, kurbanını kesecek ailelerini ziyaret edecek. Bu şartlarda, bu fiyatlarla yolculuk yapmanın imkanı yok. Hükümet, bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapmalı, şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara ÖTV'siz ve KDV indirimli mazot verilmelidir. Böylece bilet fiyatları da belirli bir noktaya düşürülebilir. Bu ülkenin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki doğru yöneticiler iş başına gelsin. Zamlar, artan fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle milletimizin sabrı kalmadı. Herkes bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor" diye konuştu.

"İNSANLAR CENAZESİNE, DÜĞÜNÜNE GİDEMİYOR"

Son 1 yılda artan yakıt fiyatlarına bağlı olarak, otobüs bilet fiyatlarının da 3'e 4'e katlandığına dikkat çeken Kaya, "Şehirlerarası yolculuk yapmak artık lüks oldu. İnsanlarımız cenazesine, düğününe gidemiyor; köyünü, memleketini ziyaret edemiyor. Vatandaşlarımızın Anayasal hakkı olan seyahat özgürlüğü, zamlar ve pahalılık nedeniyle adeta kısıtlanıyor. Hükümet bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapmalı ve bu soruna acilen çözüm üretmelidir" dedi.

"OTOBÜS DOLU GİDİYOR AMA ZARAR YAZIYOR"

Kaya, "Otobüs gidiyor mazot 28 lira, dönüyor 30 lira. İstanbul'a kadar 700-750 litre mazot yakıyor. Sadece otobüsün mazotu 21 bin lira ediyor. Garaj çıkışları, girişler, otoyollar, köprüler, yol paraları diğer masraflar hariç. Otobüs dolu gidiyor ama zarar yazıyor. Biletlere zam yapmamız başlı başına çözüm değil. Böyle giderse insanlar şehirlerarası yolculuk yapamaz hale gelecek, otobüs firmaları bir bir kapanacak. Devletin bir an önce bu duruma müdahale etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

ANKA / Güncel