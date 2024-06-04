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Trabzon Of ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Trabzon'un Of ilçesinde 28 Şubat İlkokulu tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasında öğretmen ve veliler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

28 Şubat İlkokulu idaresince organize edilen kampanya kapsamında öğretmen ve veliler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat İlkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Kabahasanoğlu, bağış dolayısıyla verilen madalyayı, gelecekte gönüllü kan bağışçısı olma sözünü aldığı bir öğrenciye hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

28 Şubat Kızılay Trabzon Sağlık Güncel Haberler

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