Trabzon Müftülüğü'nden LGS Başarısına Altın Ödül

Trabzon Müftülüğü, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) merkezi sınavda 500 tam puan alan 4 öğrenciyi altın ile ödüllendirdi.

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Hilmi Mutlu, derece yapan öğrencileri Muhammet Arslan Yılmaz, Nevra Ezgün, Zeynep İclal Öztürk ve Ahmet Cemal Arslan ile velileri, İl Müftüsü Selami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Aydın, AA muhabirine, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Müftülük olarak ilde başarı gösteren diğer öğrencilere de ulaşacaklarını dile getiren Aydın, "Uygun bir zamanda o yavrularımızı da müftülüğümüze davet ederek, ödüllendireceğiz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Geçmişini bilmeyen de geleceğini inşa edemez. Marifet iltifata tabidir, madem ki bu çocuklarımız başarılı oldular, bizim bu başarıyı tebrik etmemiz gerekiyor." dedi.

Okul Müdürü Mutlu ise ortaokulun misyon ve vizyonu hakkında bilgi vererek, "Evlatlarımızı sadece bilimsel noktada değil, sözel, sanatsal ve TÜBİTAK çerçevesindeki çalışmalarıyla da en ideal noktaya taşıyacağız." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Arslan Yılmaz da düzenli çalışıp, öğretmenlerinin tavsiyelerine uyarak ve ailesinin de desteğiyle başarıyı elde ettiğini söyledi.

Nevra Ezgün de sınava planlı ve çok çalıştığını, öğretmenlerinin desteğiyle başarıyı yakaladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aydın, öğrencileri altın ile ödüllendirdi.