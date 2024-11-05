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Trabzon Kuymağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Trabzon Kuymağı Coğrafi İşaretle Tescillendi
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Trabzon'un yöresel lezzetlerinden kuymak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tescil törenine katılan yetkililer, kuymağın Trabzon'un zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı.

TRABZON'un yöresel lezzetlerinden kuymak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Her geçen gün sayılarımız artıyor" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) başvurusu sonucunda, yöre özgü lezzetlerden mısır unu ve peynir kullanılarak tereyağıyla hazırlanan ' Trabzon Kuymağı', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescilindi. Tescillenen ' Trabzon Kuymağı'nda belge takdimi için Ganita Sahili'nde tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Direktörü Habib Asan ve diğer davetliler katıldı.

'MARKA DEMEK, ZENGİNLEŞMEK DEMEK'

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaretin önemine değinerek, "Trabzon bölgesi olarak 13'üncü coğrafi işaret aldığımız Trabzon kuymağının tanıtımındayız. Her zaman söylüyoruz; marka demek, zenginleşmek demek. Borsalar Birliği Başkanımız, Dünya Odalar Borsalar Birliği Başkanı bizim ürünlerimizin markalaşması ve coğrafi işaret alınması konusunda büyük destek veriyor ve teşvik ediyor. Türkiye'de şu ana kadar coğrafi işaret olarak bin 600'ü geçmiş durumdayız. Yılsonuna kadar bu rakamlar, belki 2 bine yanaşacak. Avrupa Birliği'nden bir coğrafi işaret alabilmek çok önemli. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldığımız ürün sayısı 27, yılsonuna kadar 29 olacak" dedi.

'KUYMAK ARTIK TRABZON'UN'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon kuymağının tescillenmesinin markalaşma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Bu ürünün bu şehre aidiyetini tescilliyoruz; bu önemli bir şey. Bunun sicili, tescili, Trabzon diyor. Kuymak başka yerlerde de var ama bunun merkezi coğrafi işareti ismi üstünde. Öncelikle onu teminat altına alıyoruz. Markalaşma yolunda bu çok kıymetli. Bu işin daha önemli bir kısmı da bu tescil dediğimiz ürünü ticari değere dönüştürebilmek. Bu tanıtım aynı zamanda şehrimizin de tanıtımına sebebiyet veriyor. Şehrin turizmine çok çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kuymak artık Trabzon'un. Trabzon'umuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'KUYMAK ARTIK TRABZON'LA ANILACAK'

Vali Aziz Yıldırım da "Trabzon'a gidilince ne görülür ne yenilir diye konuşulur. Manzaralarımız, gezilecek pek çok destinasyonumuz var. Bir taraftan da 'Ne yenilir' denildiğinde işte kuymak burada öne çıkıyor. Kuymak yüzyıllardır yapılıyor. Trabzon'da üç, dört çeşit kuymak bulabilirsiniz. Türk Patent Enstitüsü, kuymağın Trabzon mutfağının bir ürünü olduğunu tescilledi. Bunun için gayret eden bütün arkadaşlarımıza, teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonra kuymak artık Trabzon'la anılacak" dedi.

'AVRUPA'DA EN FAZLA COĞRAFİ TESCİLE SAHİP OLAN ÜLKEYİZ'

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Türkiye'nin, dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülke konumunda olduğuna dikkati çekti. Durak, "Trabzon gerçekten zengin bir ilimiz. Bugün 13'üncü tescil belgesi olan Trabzon kuymağını takdim ediyoruz. Öncesinde Trabzon Telkarisi ve Hasırı, Keşanı, Akçaabat Köftesi, Trabzon Kazaziyesi, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Bıçağı, Vakfıkebir Ekmeği, Tonya Tereyağı, Sürmene Pidesi, Yomra Elması, Vakfıkebir, Kürek Peyniri, Arsin Foşa Fındığı tescillenmişti. 'Trabzon kuymağı' ile 13'ü tamamlamış olacağız. Tonya tereyağı için bir AB başvurusu var. Onunla ilgili süreci de takip edeceğiz. Zenginliklerimizi tescil altına almak çok önemli. Bu zenginliklerimiz gösteriyor ki her geçen gün zenginliği daha da artan bir ülkeyiz. Dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Avrupa'da en fazla coğrafi tescile sahip olan ülkeyiz. Her geçen gün sayılarımız artıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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