Trabzon'da, 22 Kasım-1 Aralık arasında düzenlenen "Trabzon Kitap Günleri" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Akoluk Kitabevi paydaşlığında "Herkes okusun" sloganıyla gerçekleştirilen Kitap Günleri, 72 yayınevi ve 129 yazarı okuyucularla buluşturdu.

Kitap günlerinin son gününde yazarlar Tuncer Gizem Avcısı, Ferda İzbudak Akıncı, Beyhan Budak, Sadiye Erol Aykaç, Sertaç Güngör, Fatma Işık, Adora Yağmur, Nuriye Erdoğan, Yasemin Akyol, Fatih Duman, Ayşe Çetintaş, Hatice Kübra Tongar, Nevin Nesrin Soysal ve Ömer Faruk Paksu Yenimahalle Fuar Alanı'nda kitaplarını imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlik kapsamında büyük bir başarıya imza atıldığını belirterek, "'Herkes okusun' sloganıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, Trabzon'da kitap sevgisini daha da artırarak, şehrimizi kültürel açıdan bir adım daha ileriye taşımıştır." ifadelerini kullandı.

Genç, 200 binden fazla kitapseverin katıldığı fuarın kültürel bir şölen haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kitapların birleştirici gücüne inancımız tam. Gerek yazarlarımızla yapılan söyleşiler gerekse imza günleri ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunduk. Şehrimize kültürel bir hareket kazandıran bu etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Trabzon kitapla daha fazla buluşacak."