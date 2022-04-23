Trabzon Jandarma Komutanı Şen'den TTSO'ya ziyaret - Haberler

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Trabzon Jandarma Komutanı Şen'den TTSO'ya ziyaret

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon Jandarma Komutanı Şen'den TTSO'ya ziyaret

Trabzon Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, beraberindeki komutanlarla birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Trabzon Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, beraberindeki komutanlarla birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şen, kutlamalarda havaya silahla ateş edilmemesi için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasının Türkiye'de örnek oluşturduğunu vurgulayarak, kampanyaya iş dünyasından da destek beklediklerini aktardı.

Trabzon'da başlayan kampanyayı kısa sürede tüm Türkiye'nin sahiplendiğini aktaran Şen, "Bu alanda da Trabzon liderliğini göstermiş oldu. Bu bilinçlendirme çalışmasında bir kişinin dahi canını kurtarmak hepimizi mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu da herkesin ortak sorumluluğunda olan kampanyaya destek vermekten iş dünyası olarak gurur duyacaklarını kaydetti.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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