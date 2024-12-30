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Trabzon İtfaiyesi 2024'te 4 Bin 104 Olayla Mücadele Etti

Trabzon İtfaiyesi 2024'te 4 Bin 104 Olayla Mücadele Etti
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılı içerisinde 4 bin 104 olaya müdahale etti. Yangın eğitimi alan 2 bin 734 personele pratik becerilerin kazandırılması amacıyla tatbikatlar düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2024 yılı içerisinde 4 bin 104 olaya müdahalede bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'etkili müdahale, kesintisiz eğitim' ilkesiyle çalışan ekiplerin, 62 kurum ve 2 bin 734 personele yangın eğitimi verdiği ifade edildi.

Pratik becerilerin geliştirilmesi amacıyla 17 tatbikat düzenlediğine dikkat çekilerek, yangın, trafik kazası, sel, su baskını ve kurtarma vakalarını içeren 4 bin 104 olaya müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, insanların güvenliğini sağlamak ve afetlere hazırlıklı olmak adına büyük bir özveriyle çalıştıklarına işaret etti.

Eğitime büyük önem verdiklerine değinen Genç, "İtfaiye teşkilatımız yalnızca yangınlarda değil vatandaşımızın güvenliği ve sağlığıyla ilgili her alanda aktif rol alıyor. Yeni yılda da özveri ve gayretle halkımızın güvenliği konusunda her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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