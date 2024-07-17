Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi Yılın İlk 6 Ayında 176 Bin 665 Çağrıya Cevap Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kurduğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) yılın ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren TİKOM (ALO 153 Çağrı Merkezi), 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini işleme aldı.

Bu çağrıların 80 bin 319'unun incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldığı, diğer çağrılarda ise vatandaşa anlık olarak çözümler üretildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TİKOM, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere ulaşım, zabıta, cenaze hizmetleri, yol bakım ve onarım, park ve bahçe işlemleri, vektörle mücadele, sosyal yardımlar ve sokak hayvanlarına yönelik başlıca konularda 18 ilçeye 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. Kurum ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü kurarak hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."