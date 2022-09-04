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Trabzon haberleri... Trabzon'da trafik denetimlerinde 8 araç sürücüsüne yaklaşık 9 bin lira ceza kesildi

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Trabzon haberleri... Trabzon'da trafik denetimlerinde 8 araç sürücüsüne yaklaşık 9 bin lira ceza kesildi

Trabzon yerel gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uygulanan trafik denetimlerinde sürücülere toplam 8 bin 790 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uygulanan trafik denetimlerinde sürücülere toplam 8 bin 790 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilgili birimlerin katılımıyla üç farklı noktada sabit yol kontrolü ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimler düzenlendi.

Açıklamada, 86 araç, 349 kişi, 8 kafe, 17 kahvehane/kıraathane ile restoran ve birahaneye yönelik uygulamalar yapıldığı, denetimlerde bir kurusıkı tabanca ve şarjör ile fişek ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, 8 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 790 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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