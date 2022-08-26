Trabzon haberleri | Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı Güncel Haberler Trabzon gündem haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. İlçe merkezindeki otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki M.İ, sol elinde acı hissetti. Elinin kanadığını gören çocuk, Sürmene Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanedeki tetkikler sonrası çekilen röntgen filminde M.İ'nin elinde mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Ameliyatla mermi çekirdeği elinden çıkarılan M.İ, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Hisarcık Sürmene Trabzon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon haberleri | Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.