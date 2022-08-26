Trabzon haberleri | Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
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Trabzon gündem haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
İlçe merkezindeki otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki M.İ, sol elinde acı hissetti. Elinin kanadığını gören çocuk, Sürmene Devlet Hastanesine müracaat etti.
Hastanedeki tetkikler sonrası çekilen röntgen filminde M.İ'nin elinde mermi çekirdeği olduğu belirlendi.
Ameliyatla mermi çekirdeği elinden çıkarılan M.İ, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel