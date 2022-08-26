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Drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı için 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün, ehliyetine el konuldu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı için 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün, ehliyetine el konuldu.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

9 bin 125 lira ceza uygulanan sürücünün ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Trabzon Sürmene Güncel Haberler

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