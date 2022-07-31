Trabzon haberleri! Trabzon'da "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi Trabzon gündem haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce, "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce, "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" düzenlendi. Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca için Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'nda yapılan anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yayladaki Haçkalı Hoca Külliyesi ve Camisi'nde düzenlenen programda, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Programda, Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da konser verdi. Türk Tasavvuf Müziği konserinin de yer aldığı program, yemek ikramı ile sona erdi. Güncel AA / Meltem Yılmaz Karakurum Güncel Haberler

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