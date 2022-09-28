15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahla Tehdit" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, cezaevinden sağlık kontrolüne getirildiği esnada hastaneden firar etmiş, yapılan araştırmalar neticesinde de saklandığı yer tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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