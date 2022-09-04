Trabzon haberleri... Trabzon'da 12,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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Gelen Trabzon haberine göre Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince yürütülen çalışma kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi'ndeki D.C'nin (62) evine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "Yatkı"nın da kullanıldığı aramada 12,5 kilogram kubar esrar ve 2 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel