Trabzon haberleri! AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Vatanı işgal altında bulunan Türk milletinin yokluklara rağmen azim ve inançla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini bundan 100 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Balta, "Türk milleti canından aziz bildiği değerler uğruna her daim 'Ya istiklal ya ölüm' düsturunu benimsemiş vatanı, bayrağı ve hürriyetini her şeyin üstünde tutmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ataların emanet bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara taşımak, ay-yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm bireyler olarak herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizdendir. Vatan millet uğruna milyonlarca şehit vererek elde ettiğimiz vatanımız bize atalarımızın en büyük emanetidir. Tarihimiz, millet olarak belirli dönemlerde küresel güçlere karşı verdiğimiz milli mücadele destanları ile doludur. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi de bu mücadelelerden birisidir."

Anadolu'yu vatan kılma mücadelesinin Malazgirt'le başladığını ve asla bitmeyeceğini belirten Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile bunu ilan etmiştik. Milletimiz yakın bir zamanda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan hainlere karşı omuz omuza vererek dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları 100 yıl önce olduğu gibi yine emellerine ulaşamadılar. 15 Temmuz'da halkımız tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet bilinciyle hareket ederek vatan hainlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ve bilincini bir kez daha göstermiştir."

Balta, TSK'nın milletin güveni ve duasından aldığı güçle, 85 milyon vatandaşın huzur ve refahı için terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ve sürdürmeye aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.