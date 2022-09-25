Trabzon haberi | Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı
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Trabzon haberi: Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı.
Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı.
Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumuna 973 kişi müracaat etti.
Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan testleri 160 dakikada çözmek için çaba sarf etti.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel