Trabzon haberi | Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı Güncel Haberler Trabzon haberi: Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı. Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı. Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumuna 973 kişi müracaat etti. Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan testleri 160 dakikada çözmek için çaba sarf etti. Güncel Kaynak: AA / Duygu Avunduk Trabzon KPSS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon haberi | Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.