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Trabzon haberi! Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

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Trabzon haberi! Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Trabzon haberi... Trabzon'da haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K, Y.Ö, M.Ö. ve E.K, düzenlenen operasyonla bulundukları ikametlerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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