Trabzon haberi: Trabzon'da "basit yaralama" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
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Trabzon gündem haberi | Trabzon'da haklarında "basit yaralama" suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da haklarında "basit yaralama" suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında "basit yaralama" suçundan arama kaydı bulunan E.E. ile O.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel