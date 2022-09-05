Trabzon haberi! Trabzon'da bandrolsüz sigara ve içki ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Trabzon haberine göre Trabzon'da gümrük kaçağı 400 paket bandrolsüz sigara ile 13 litre içki ele geçirildi. Trabzon'da gümrük kaçağı 400 paket bandrolsüz sigara ile 13 litre içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu araca operasyon düzenledi. Operasyonda 400 paket bandrolsüz sigara, 13 litre de içki ele geçirildi. Şüpheli A.D, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Duygu Avunduk Trabzon Güncel Haberler

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