Trabzon haberi | Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Trabzon'un Araklı ve Vakfıkebir ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Araklı ve Vakfıkebir ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.H, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 22 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ile "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.