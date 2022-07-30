Trabzon haberi | Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi Edinilen Trabzon gelişmesine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da toprağa verildi. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da toprağa verildi. Terme ilçesindeki kazada ölen Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60) için Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Aynı kazada yaralanan Fatma Arslan'ın eşi Ali Arslan, burada taziyeleri kabul etti. Ailenin yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi. Serkan Arslan'ın kullandığı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Yerli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra bir şantiyenin bahçesine devrilmiş, kazada Osman ve Fatma Arslan olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücü ile Özlem Arslan'ın Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Gazi Nogay Güncel Haberler

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