Trabzon haberi! Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çarşı bölgesinde başlatılan cephe iyileştirme, yenileme ve boya çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak binaların cephe çalışmalarını tamamladıklarını, Mezarlık Camisi'nin dış cephesinin de aslına uygun olarak yenilendiğini kaydetti.

Dükkan cephelerinin de büyük oranda iyileştirildiğini vurgulayan Ekim, projenin son aşaması olan zemin düzenleme ve aydınlatmaların da İnönü Caddesi boyunca devam ettiğini aktardı.

Ekim, çalışmalarda son aşamaya gelindiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dükkanların cepheleri ve levhaları ile ilgili düzenlemelerimizi de büyük oranda bitirdik. Alt zemin çalışmalarımız da İnönü Caddesi Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünden başladı. Zemin iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları İnönü ve İstiklal Caddesi boyunca devam ederek Mezarlık Camisi'ne kadar ulaştı. Bu alanlarda aynı zamanda trafik düzenleme ve kaldırım genişleme işlemlerini de yapmış olacağız. Çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, sokaklarımızın hak ettiği değeri kazanmasını sağlıyoruz."