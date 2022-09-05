Trabzon haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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Edinilen Trabzon gelişmesine göre Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar metamfetamin ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İ.H.B. ve B.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel