Trabzon haber: Trabzon'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Trabzon haber... Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Oymalı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 61 DE 385 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel