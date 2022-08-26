Trabzon haber... Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Trabzon yerel gündem haberine göre Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı. Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.D'yi yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Trabzon Güncel Haberler

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