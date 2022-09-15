Trabzon haber: Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen Trabzon haberlerine göre Trabzon'da dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı. Trabzon'da dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kaydı bulunan V.E. yakalandı. V.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Trabzon Güncel Haberler

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