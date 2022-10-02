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Trabzon haber! Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Trabzon haber! Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon gündem haberi | Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu M.H, N.A, H.M, M.N, Ş.E.G, R.M. ve F.G. yakalandı.

Bu kişilere aracılık ettiği belirlenen İ.A ve M.Y. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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