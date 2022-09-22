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Trabzon haber... Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Trabzon haber... Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon haberler: Trabzon'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'ye yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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