Trabzon haber | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çaykara'da incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara ilçesinde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe esnafını da ziyaret eden Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk ve diğer ilgililer eşlik etti.

Zorluoğlu, tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başlattığımız projeleri yerinde inceliyoruz. Görüyoruz ki birçoğu bitmiş ve bu bizleri çok memnun ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçemizde imzamız olsun istiyoruz. Sadece Ortahisar'da değil, 18 ilçemizin tamamında adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Çaykara ilçemizde bu yıl 3 bin 115 metreküp beton döktük. Şu anda asfalt ekiplerimiz Hayrat ilçemizde çalışıyorlar, oradaki işlerini bitirdikten sonra Çaykara'ya gelecekler. Uzungöl'de bir arıtma tesisimiz var. Orası da bakım onarımı yapılarak devreye alınacak. Bu konuda TİSKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bir sonuç alacağız. Ayrıca Uzungöl'ün yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını yapılan sondajlarla giderdik ve bu yıl içerisinde bölgede su sıkıntısı yaşanmadı. Çaykara'da yapımı tamamlanan imam hatip lisesinin çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. En kısa zamanda bu okulumuzun çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz."

Sanayi Sitesi, TİSKİ 4. Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği ve Gençlik Merkezinde de incelemelerde bulunan Zorluoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel'i de makamında ziyaret etti.