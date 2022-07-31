Trabzon haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı - Haberler

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Trabzon haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Trabzon haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Trabzon haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Süper Kupa Güncel Haberler

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