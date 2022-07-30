Trabzon haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik - Haberler

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Trabzon haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik

Trabzon haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik

Edinilen Trabzon haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Güncel

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