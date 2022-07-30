Trabzon haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik Edinilen Trabzon haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı. Güncel AA / Fatih Gazioğlu Güncel Haberler

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