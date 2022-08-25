Trabzon haber: 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında

Trabzon haberlerine göre TRABZON'da, küçük yaştan beri otomobillere ilgisi olan, 2 çocuk annesi Dilek Koç (36), bu merakını mesleğe dönüştürüp, taksi şoförü oldu.

TRABZON'da, küçük yaştan beri otomobillere ilgisi olan, 2 çocuk annesi Dilek Koç (36), bu merakını mesleğe dönüştürüp, taksi şoförü oldu. 3 aydır taksi durağında çalışan Koç, "İlk zamanlarda erkek taksi şoförleri beni kabullenmekte zorlandı ama daha sonra onlar da bana alıştı" dedi.

Boztepe Mahallesi'nde 16 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Dilek Koç, 4 yıl önce kursu tamamlayıp, ehliyet aldı. Küçük yaştan itibaren otomobillere ilgi duyan Koç, bu merakını mesleğe dönüştürerek, taksi şoförü olmaya karar verdi. Kısa sürede sürüş tekniklerini kavrayan Koç, 3 ay önce taksi durağında şoför oldu. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen kadın turistleri taşıyan Koç, çalışma azmiyle de dikkat çekiyor.

Taksiye müşteri olarak binen Müzeyyen Yılmaz da "Şaşırdım ama çok mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Kadınlar özellikle geceleri dışarıya çıktığımız zaman tedirgin olabiliyoruz ama kadın bir şoförle dışarıya çıkmak, bize daha da güvende hissettiriyor. Araç kullanması da gayet iyiydi. Bundan sonra öncelik olarak kadın şoför talep edeceğim" dedi.