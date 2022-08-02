Trabzon gündem: Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Aykut Mahallesi'nde bir kişinin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, O.K'nin (53) ev ve arazisinde yaptığı aramada, 22 kök Hint keneviri, 275 gram ağırlığında kubar esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.