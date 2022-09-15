Trabzon gündem: Trabzon'da 1 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu C.M. yakalandı.

Ayrıca, C.M'ye para karşılığı sahte kimlik düzenleyerek Afyonkarahisar'a gitmesi için aracılık eden yabancı uyruklu N.S.J. hakkında da göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.