Trabzon gündem haberleri... Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Trabzon haberleri: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sürücü belgesi olmayan sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde defnedildi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sürücü belgesi olmayan sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde defnedildi. Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'nin cenazesi Trabzon'daki işlemlerin ardından Çifteler ilçe merkezindeki Çarşı Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi güçlükle ayakta duran baba Mesut İnce taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi İnce için helallik istendi. Namazın ardından dua edildiği esnada baba İnce, kısa süreli fenalık geçirdi. İnce'yi yakınları teskin etti. Namazın ardından cenaze aracına taşınan Miraç Ömür İnce'nin naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi. Hayatını kaybeden İnce'nin babasının sağlık memuru olması nedeniyle Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inerek yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'ye, bu sırada ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K. idaresindeki otomobil çarpmıştı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan İnce, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına almıştı. Kaynak: AA / Güncel Eskişehir Ortahisar Çifteler Trabzon Güncel Haberler

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