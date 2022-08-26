Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon gündem haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Trabzon gündem haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon haber... Trabzon'un Hayrat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Kaynarca Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir ekildiği istihbaratı üzerine çalışma yapıldı.

Ekiplerin, fiziki takip ve saha çalışmalarının ardından şüpheliler E.K. (37) ve H.D'nin (33) adreslerine operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title