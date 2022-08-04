Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon bölgesinden gelen habere göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda iki zanlı yakalandı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında ilçe merkezinde E.Y. ve H.Ş'nin bulunduğu araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Operasyonda bin paket gümrük kaçağı sigara ile bir litrelik şişelerde içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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