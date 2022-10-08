Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Trabzon haberi: Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ise yaralandı. Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ise yaralandı. Niyazi Albayrak idaresindeki 61 DC 938 plakalı otomobil, Dumlusu Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile eşi Emine Albayrak'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Albayrak çifti, sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli vaiz Niyazi Albayrak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emine Albayrak ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Trabzon Güncel Haberler

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