Trabzon gündem haberleri: Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Trabzon gündem haberi | Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan kadın yakalandı. Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan kadın yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi'ndeki iş yerinde müşterileri ile ilgilendiği sırada telefonunu eşyaların arasına koyan esnaf, daha sonra telefonunu bulamadı. Bunun üzerine iş yerindeki güvenlik kameralarını kontrol eden esnaf, bir kadının telefonunu alarak gittiğini tespit etti. Esnafın şikayeti üzerine iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timi ekipleri, telefonu alıp giden kişinin M.S. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi yakaladı. Piyasa değeri 5 bin lira olan bahse konu telefon esnafa teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Kemerkaya Trabzon Güncel Haberler

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